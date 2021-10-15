Очередной взрыв прогремел в мечети в Афганистане: десятки погибших и раненых

Взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана.

Инцидент случился во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Tolo News. По предварительным данным, погибли как минимум 25 человек, еще 20 ранены.

По словам источника, взрыв устроил террорист-смертник. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Вминувшую пятницу еще один взрыв произошел в шиитской мечети афганской провинции Кундуз — там погибли не менее 150 человек и около 200 получили ранения. Среди жертв и раненых было много детей и подростков.