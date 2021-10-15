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Наоми Кэмпбелл снялась топлес для известного модного дома

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen и взволновала поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

51-летняя знаменитость разместила короткий ролик, на котором запечатлена топлес в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Кэмпбелл снялась, лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, прикрыв обнаженную грудь рукой. Известно, что съемка была приурочена к выходу весенне-летней коллекции 2022 года.

Публикация набрала больше 88 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под постом. «Бог есть женщина», «Ты просто сенсационная», «Вау, очень красивая. Икона», «Королева», «Очень сексуально!», «Как тебе удается оставаться такой богиней?» — восхищались они.

15 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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