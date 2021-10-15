Меган Маркл распрощалась со своей мечтой

Именно Меган Маркл рассчитывала провести крестины дочурки Лилибет в Виндзорском замке, по традициям королевской семьи, с которой девушка хотела помириться. Однако теперь все планы супруги принца Гарри пошли крахом.

Сына Арчи удалось окрестить в частной часовне Винздорского замка, но с тех пор между звездной парочкой и монаршей семьей пробежала черная кошка. Принц Уильям ранее выступал против идеи везти Лилибет из Америки в Англию, да и сам Гарри эту перспективу не оценил, что даже привело к публичному скандалу с Маркл, а теперь на поездке и вовсе поставлен крест.