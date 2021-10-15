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Меган Маркл распрощалась со своей мечтой

Именно Меган Маркл рассчитывала провести крестины дочурки Лилибет в Виндзорском замке, по традициям королевской семьи, с которой девушка хотела помириться. Однако теперь все планы супруги принца Гарри пошли крахом.

Сына Арчи удалось окрестить в частной часовне Винздорского замка, но с тех пор между звездной парочкой и монаршей семьей пробежала черная кошка. Принц Уильям ранее выступал против идеи везти Лилибет из Америки в Англию, да и сам Гарри эту перспективу не оценил, что даже привело к публичному скандалу с Маркл, а теперь на поездке и вовсе поставлен крест.

«Лилибет в Великобритании не будет. Традиционный фруктовый торт Меган может заменить на нечто более подходящее США по климату, потому что этого [крестин] не будет», — сообщают источники портала The Sun.

15 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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