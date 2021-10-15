Китай столкнулся с рекордной за 26 лет промышленной инфляцией

Китайская экономика на всех парах мчится к инфляционному «шоку» на фоне резкого роста цен на уголь и дефицита электроэнергии, из-за которого власти были вынуждены остановить заводы и фабрики в крупнейших промышленных провинциях.Темпы инфляции в КНР на уровне производителей товаров в сентябре достигли 10,7% и стали максимальными с ноября 1995 года, следует из данных, опубликованных в четверг Национальным бюро статистики.

Крупнейшая «фабрика» мировой экономики, снабжающая планету дешевым ширпотбером — от кроссовок до электроники — подняла отпускные цены на величину, которой статистика не видела со времен председателя Цзянь Цземиня.

Темпы промышленной инфляции на 1,2 процентных пункта превысили цифру за август и оказались на 0,2 выше консенсус-прогноза.

Эпицентром инфляционного «пожара» стал энергетический рынок Китая, где с начала сентября вдвое взлетели цены на уголь — основное топливо для 80% электростанций страны.

Стоимость энергетического угля впервые в истории превысила 1,5 тысячи юаней за тонн, хотя еще в конце лета он стоил дешевле 800 юаней, а начинал год на отметке 600.

Перебои с электроэнергией вынудили сокращение производства в провинциях, на которые приходится две трети китайского ВВП, пишут Citigoup, предупреждая, что вторая экономика мира имеет реальные шансы оказаться в стагфляции, то есть ситуцаии, когда цены растут, а выпуск — нет.

На уровне потребителей инфляция в Китае остается низкой: всего 0,7% в годовом выражении в сентябре. Но гигантский разрыв между скоростью роста цен производителей и стоимостью товаров на полке говорит о том, что инфляционное бремя будет спускаться вниз — к конечному потребителю, предупреждает Брюс Панг, глава макростратегии China Renaissance Securities.

По крайней мере 13 крупнейших китайских компаний, имеющих листинг класса А на национальном фондовом рынке, объявили о повышении цен на свою продукцию в ответ на растущие издержки и дефицит сырья, пишет China State Securities Journal.

Для китайских властей ситуация приобретает характер цугцванга, когда любой ход может ухудшить положение дел. Чтобы взбодрить экономику, китайский ЦБ, вероятно, добавит ликвидсности в систему, снизив нормы резервирования для банков, пишут аналитики ING.

С другой стороны, «устойчивое инфляционное давление уменьшает пространство для маневра с точки зрения смягчения денежной политики», говорит Жан Живей, главный экономист Pinpoint Asset Management.

Будучи второй экономикой мира и крупнейшим производителем товаров, Китай экспортирует свою инфляцию, если только юань не ослабнет, предупреждает Сiti.

По оценке ОЭСР, мировая инфляция достигла 4,4% год к году, и это рекорд более чем за 10 лет.

Индекс мировых цен на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию прибавил 33% за год и находится на максимуме с сентября 2011 года, а индекс стоимости контейнерных перевозок превышает прошлогодние значения почти на 80%.

Международный валютный фонд продолжает утверждать, что инфляционное давление в мировой экономике временное и прогнозирует снижение мировой инфляции до 2% в развитых странах и 4% в развивающихся. Ключевыми рисками остаются продолжающиеся сбои в цепочках поставок, резкие колебания цен на сырьевые товары, а также резкий рост инфляционных ожиданий потребителей, считает МВФ.