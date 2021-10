Хилари Суонк сыграет в экранизации романа Лизы Гарднер «До того, как она исчезла»

Актриса Хилари Суонк («Малышка на миллион») сыграет в экранизации нового романа Лизы Гарднер «До того, как она исчезла».

Как сообщает Deadline, Суэнк также выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

В сериале расскажут историю о бывшем алкоголике Фрэнки Элкине, который путешествует по свету и занимается поиском пропавших без вести людей, чьи судьбы не интересуют правосудие.

Когда шоу выйдет на экраны, пока неизвестно.

Книга «До того, как она исчезла» вышла в январе 2021 года и станет уже пятым произведением Гарднер, которое ляжет в основу кинопроекта. Ранее по мотивам ее романов вышли фильмы «В полночный час», «Инстинкт убийцы», «Клуб выживших» и «Укрытие».

Кроме того, роман станет первой, но не последней книгой, посвященной Фрэнки Элкину. Выход следующей части под названием «Один слишком широкий шаг» (One Step Too Far) запланирован на 18 января 2022 года.