Европа начала отбор газа из хранилищ из-за нехватки

Холодный сезон, который Европа встретила с хранилищами наполненными на 15% меньше, чем в прошлом году, начался на неделю раньше обычного: в среднем отбор газа начинается 20 октября, а в отдельные годы, например, в 2013-м, ПХГ оставались в режиме наполнения вплоть до первых числе ноября, отмечает «Интерфакс».
Ближе всех к энергетическому кризису — Германия, она находится «на острие ножа», потому что газа до весны может физически не хватить, пишут аналитики Nordea: в хранилищах «Газпрома» на территории страны 16,9 млрд кубометров, тогда как расход за октябрь-март составляет 17,5-20 млрд кубов.
«Подземные хранилища газа к началу зимнего сезона заполнены меньше среднего показателя на этот период», — констатировала в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
«Объемы — скудные», но их хватит, если зима не будет чересчур холодной, сказала она, выступая в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.
«В то же время, если мы столкнемся с невероятно холодной зимой в сочетании с непредвиденными перебоями поставок, то тогда нам потребуется еще газ», — заявила Симсон.
На 29 сентября в европейских ПХГ было около 80 млрд кубометров, а в 2015 году — 83 млрд кубометров, в 2014-м — 86 млрд. При этом в 2011-13 гг Европа встрачала зиму, имея лишь 60-70 млрд кубов.
Впрочем, и потребление газа с тех пор выросло, а внутренняя добыча упала. Предстоящая зима станет первым крупным тестом для европейских климатических лоббистов, поскольку рост цен на энергоносители ударит напрямую по кошелькам потребителей, пишет Nordea.
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