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Джей Лопрес удивила необычными эротичными фото

Джей Ло удивила неожиданным образом

Голливудская звезда Дженнифер Лопес взволновала поклонников эпатажными образами, в которых предстала для рекламной кампании DSW. Яркие снимки появились в Іnstagram.

Джей Ло предстала в черных массивных ботинках, такого же цвета боди и с длинной сеткой, украшенной блестящими камешками. Свой образ она дополнила розовыми волосами, уложенными в легкие волны и черной шапочкой, прикрывающей макушку головы.

Также Дженнифер сделала макияж в стиле черных смоки-айс и пышных коричневых губ с четким темным контуром.

15 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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