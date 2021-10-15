Дэвид Финчер снимет фильм, который ждал его 15 лет

Маэстро триллеров режиссер Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Зодиак») готовится к съемкам своего следующего фильма – «Убийца» (The Killer), основанного на одноименном графическом романе Матца и Люка Жакамона, сообщает segodnya.ua.

К актерскому составу ленты присоединилась обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон, которая сыграет вместе с Майклом Фассбендером. Режиссер должен был снять «Убийцу» еще в 2007 году и кинокомпания Paramount практически запустила ленту в производство. Теперь же производственный процесс перенесен на начало 2022-го.

В центре сюжета «Убийцы» окажется киллер, переживающий экзистенциальный кризис. Пока профессиональный наемник испытывает болезненные угрызения совести, за ним начинает охоту опытный следователь.

Участие в подобном проекте не в новинку для Тильды Суинтон. Ранее она уже снималась в фильме «Выживут только любовники», сюжет которого перекликается с фабулой «Убийцы». Герои Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона – «интеллигентные» вампиры Адам и Ева, любящие друг друга вот уже несколько сотен лет. Они выбрали тихую жизнь, давно отказавшись от убийств в пользу чистой лабораторной крови. Правда, доставать ее с каждым разом становится все сложнее. Как и в «Убийце», главных героев терзают вопросы человечности и морали их поступков, что лишь усугубляет проблему.