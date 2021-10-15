Дэниел Крейг признался, что любит гей-клубы

Дэниел Крейг признался, что любит гей-клубы. При этом сам он не гей и часто там знакомился с девушками.

Дениел Крейг принял участие в шоу Брюса Боцци на SiriusXM, где, конечно, продвигал новую картину со своим участием. Впрочем, говорил он и на отвлеченные темы. Так, актер признался, что уже давно обычным клубам предпочитает гей-клубы. Дэниел сказал, что, когда он был холост, он нередко ходил туда, чтобы познакомиться с девушками.

Многие девушки ходили туда по той же причине, что и я. Так что у меня был скрытый мотив,



— отметил он.

Дэниел Крейг в фильме «Казино Рояль»

Другая причина, по которой он туда ходит, — это то, что в гей-барах атмосфера гораздо более дружелюбная, нежели в обычных питейных заведениях.

Я хожу в гей-бары столько, сколько себя помню, и одна из причин — это то, что я не ввязываюсь там в драки. В гетеросексуальных барах всегда найдется какой-нибудь агрессивный кретин. Я просто устал от этого.

Гей-бар — это отличное место для посещения. Там все спокойны, абсолютно все. И совсем не обязательно заявлять о своей ориентации,



— признался Крейг.

Он также рассказал, как однажды они с ведущим подкаста Брюсом Боцци попались на глаза журналистов в одном из гей-баров. Крейг отметил, что ситуация выглядела довольно странной со стороны, хотя ничего плохого они не делали.

К слову, спекуляции на тему ориентации Дэниела Крейга ходили давно. Слухи о том, что он предпочитает мужчин, усилились после фильма «Любовь — это дьявол», который вышел в 1998 году. В нем Крейг сыграл любовника художника Фрэнсиса Бэкона, роль которого исполнил Дерек Джекоби.