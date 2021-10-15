Археологи нашли древнего китайца с ампутированной в наказание ступней

Китайские археологи обнаружили погребение взрослого мужчины 50–70 лет, жившего в VIII–V веках до нашей эры, у которого была ампутирована стопа левой ноги. Признаки заживления показали, что с момента операции до смерти прошло значительное количество времени. В качестве вероятной причины ампутации исследователи называют наказание за преступление. Результаты исследования представлены в International Journal of Osteoarchaeology.
Останки людей с ампутированными конечностями нередко встречаются в ходе археологических раскопок. Вероятно, самым древним примером служат кости пожилого мужчины-неандертальца 40–50 лет, найденные в 1957 году в пещере Шанидар, у которого отсутствовала кисть и предплечье правой руки. В 2005 году французские археологи обнаружили хорошо сохранившееся свидетельство успешной древней хирургической практики на останках мужчины, жившего около семи тысяч лет назад, у которого отсутствовали кости запястья и части левой руки.
В историческую эпоху ампутация, как правило, могла применяться в качестве медицинской процедуры, совершаться в рамках ритуала или быть физическим наказанием за преступление. Так, еще Законы Хаммурапи предусматривали отрубание кисти руки за плохо выполненную операцию лекарем. Изображения на стенах храма Рамзеса III в Египте демонстрируют подсчет количества военнопленных по числу отрубленных рук. Самые ранние упоминания о самоампутации и вычленениях конечностей в качестве медицинской процедуры содержатся в трудах Гиппократа. В Древнем Китае в I тысячелетии до нашей эры хирургия достигла высокого уровня, кроме того, в стране существовали практики наказания провинившихся путем отрубания рук или ног.
Сюйхуэй Чжан (Xuhui Zhang) из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Китая проводил раскопки в районе города Яньань в провинции Шэньси, где было обнаружено 21 погребение, относящееся к раннему этапу Восточной Чжоу (771–476 годы до нашей эры). В одном из небогатых захоронений находились останки человека в деревянном гробу, погребальный инвентарь которого состоял из колец и керамических изделий. Скелет сохранился достаточно хорошо, однако у индивида отсутствовала левая стопа.
Исследование показало, что останки принадлежали взрослому мужчине ростом около 168,5 сантиметра, возраст которого на момент смерти составил около 50–70 лет. Сросшиеся дистальные концы большой и малой берцовых костей левой ноги указали на признаки ампутации стопы, которая, судя по всему, прошла успешно. По сравнению с правой стороной, левая малая берцовая кость была аномально тонкой, что, по мнению ученых, свидетельствует об ограниченной активности после ампутации. Среди других патологий исследователи отметили остеоартрит, зажившие переломы ребер и заболевания полости рта — кариес, абсцессы десен и прижизненная потеря зубов.
Археологи сообщили, что определить действительную причину ампутации стопы оказалось сложно. Ритуальная ампутация оказалась маловероятной из-за свидетельств хорошего заживления ноги. Также ученым не удалось обнаружить никаких свидетельств травм, опухолей или инфекционных заболеваний (например, проказы), которые бы требовали проведения хирургической операции. Исследователи предполагают, что, возможно, стопу ампутировали в качестве наказания — такая кара могла постигнуть жителя Древнего Китая, например, за преступления против собственности верхушки общества или раба за попытку побега.
Археологи отметили, что на бронзовых сосудах эпохи Восточной Чжоу встречаются изображения прислуги с ампутированными конечностями, которые используют костыли. Обычно такие люди изображались в качестве «швейцаров», в одной руке которых находился костыль, а в другой — дверной засов. В исследованной могиле костылей или протезов обнаружено не было, однако деревянные артефакты могли попросту не сохраниться. Кроме того, учитывая низкий социальный статус мужчины, не обязательно, что с ним похоронили все его вещи.
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