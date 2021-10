В США разрабатывают тихий сверхзвуковой беспилотник В Японии спустили на воду вторую неатомную подлодку нового поколения » Археологи нашли древнего китайца с ампутированной в наказание ступней Xuhui Zhang et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Китайские археологи обнаружили погребение взрослого мужчины 50–70 лет, жившего в VIII–V веках до нашей эры, у которого была ампутирована стопа левой ноги. Признаки заживления показали, что с момента операции до смерти прошло значительное количество времени. В качестве вероятной причины ампутации исследователи называют наказание за преступление. Результаты исследования представлены в International Journal of Osteoarchaeology. Останки людей с ампутированными конечностями нередко встречаются в ходе археологических раскопок. Вероятно, самым древним примером служат кости пожилого мужчины-неандертальца 40–50 лет, найденные в 1957 году в пещере Шанидар, у которого отсутствовала кисть и предплечье правой руки. В 2005 году французские археологи обнаружили хорошо сохранившееся свидетельство успешной древней хирургической практики на останках мужчины, жившего около семи тысяч лет назад, у которого отсутствовали кости запястья и части левой руки. В историческую эпоху ампутация, как правило, могла применяться в качестве медицинской процедуры, совершаться в рамках ритуала или быть физическим наказанием за преступление. Так, еще Законы Хаммурапи предусматривали отрубание кисти руки за плохо выполненную операцию лекарем. Изображения на стенах храма Рамзеса III в Египте демонстрируют подсчет количества военнопленных по числу отрубленных рук. Самые ранние упоминания о самоампутации и вычленениях конечностей в качестве медицинской процедуры содержатся в трудах Гиппократа. В Древнем Китае в I тысячелетии до нашей эры хирургия достигла высокого уровня, кроме того, в стране существовали практики наказания провинившихся путем отрубания рук или ног. Xuhui Zhang et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Сюйхуэй Чжан (Xuhui Zhang) из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Китая проводил раскопки в районе города Яньань в провинции Шэньси, где было обнаружено 21 погребение, относящееся к раннему этапу Восточной Чжоу (771–476 годы до нашей эры). В одном из небогатых захоронений находились останки человека в деревянном гробу, погребальный инвентарь которого состоял из колец и керамических изделий. Скелет сохранился достаточно хорошо, однако у индивида отсутствовала левая стопа. Исследование показало, что останки принадлежали взрослому мужчине ростом около 168,5 сантиметра, возраст которого на момент смерти составил около 50–70 лет. Сросшиеся дистальные концы большой и малой берцовых костей левой ноги указали на признаки ампутации стопы, которая, судя по всему, прошла успешно. По сравнению с правой стороной, левая малая берцовая кость была аномально тонкой, что, по мнению ученых, свидетельствует об ограниченной активности после ампутации. Среди других патологий исследователи отметили остеоартрит, зажившие переломы ребер и заболевания полости рта — кариес, абсцессы десен и прижизненная потеря зубов. Археологи сообщили, что определить действительную причину ампутации стопы оказалось сложно. Ритуальная ампутация оказалась маловероятной из-за свидетельств хорошего заживления ноги. Также ученым не удалось обнаружить никаких свидетельств травм, опухолей или инфекционных заболеваний (например, проказы), которые бы требовали проведения хирургической операции. Исследователи предполагают, что, возможно, стопу ампутировали в качестве наказания — такая кара могла постигнуть жителя Древнего Китая, например, за преступления против собственности верхушки общества или раба за попытку побега. Xuhui Zhang et al. / International Journal of Osteoarchaeology, 2021 Археологи отметили, что на бронзовых сосудах эпохи Восточной Чжоу встречаются изображения прислуги с ампутированными конечностями, которые используют костыли. Обычно такие люди изображались в качестве «швейцаров», в одной руке которых находился костыль, а в другой — дверной засов. В исследованной могиле костылей или протезов обнаружено не было, однако деревянные артефакты могли попросту не сохраниться. Кроме того, учитывая низкий социальный статус мужчины, не обязательно, что с ним похоронили все его вещи.