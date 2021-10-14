Внешность 63-летней Мадонны сильно напугала поклонников

Внешность американской певицы Мадонны на фото без ретуши, сделанных во время ее полуночного выступления в Гарлеме, Нью-Йорк, напугала поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

63-летняя певица вышла на публику в черном длинном платье с разрезом на бедре, сетчатых колготках, кружевных перчатках и туфлях на каблуках под цвет наряда. Ее образ дополнили серьги и ожерелья с бусами.

В своем Instagram-аккаунте Мадонна опубликовала серию кадров, сделанных во время мероприятия. На них лицо звезды выглядит подтянутым и свежим, а фигура — стройной. Однако на фото папарацци видно, что кожа певицы состарилась, вокруг глаз образовались морщины, а под ними — мешки. Более того, на некоторых снимках заметен ее выпирающий живот.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид знаменитости. «Отеки от алкоголя, искусственные волосы и необходимость оставаться актуальной», «Она очень пухлая, кожа у нее грубая. Без фильтров Мадонна ничтожна», «Похоже, она набрала вес», «Она выглядит ужасно и ведет себя смехотворно. Ей должно быть стыдно», «Просто два разных человека. К чему эта ложь?» — высказывались юзеры.