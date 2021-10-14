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В «Стражах галактики 3» появится новый могущественный супергерой

В "Стражах галактики 3" появится новый могущественный супергерой

В третьей части «Стражей галактики», выход которой на экраны запланирован на май 2023 года, представят нового могущественного супергероя Marvel — Адама Уорлока. Об этом сообщил режиссер фильма Джеймс Ганн в своем микроблоге в Twitter.

Как стало известно, роль нового персонажа исполнит известный британский актер Уиллу Поултер, известный по фильмам «Хроники Нарнии: Покоритель зари», «Бегущий в лабиринте», «Выживший», «Черное зеркало: Брандашмыг» и «Солнцестояние».

«Добро пожаловать в семью Стражей, Уилл Поултер. Он потрясающий актер и замечательный парень. Увидимся через пару недель #AdamWarlock #GotGVol3», — поделился со зрителями Ганн.

14 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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