В России за два года вымрет миллион россиян

Общая численность населения России по итогам 2021 года уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — ещё на 533,4 тысячи. Такой прогноз содержится в утверждённом на этой неделе Едином плане правительства РФ по достижению национальных целей развития России. Документ удалось изучить редакции The Bell.

По итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек. На 1 января 2021 года оно составило 146,17 миллиона с учётом аннексированного Крыма. Правительство ожидает, что скорость убыли населения в 2021 году замедлится, но этот показатель всё равно останется крайне высоким, и его не смогут компенсировать рождаемость и миграция.