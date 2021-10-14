Украина получит деньги от МВФ

Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на финансовый холдинг J.P. Morgan.

J.P. Morgan рассматривает размер этой суммы в диапазоне от одного до 1,5 миллиарда долларов. Однако МВФ может выплатить меньшую сумму, учитывая распределение специальных прав заимствования SDR — искусственного платежного средства, созданного Фондом, которое используется только при межгосударственных расчетах, и его нельзя обналичить.

Аналитики ожидают, что Национальный банк Украины продолжит повышение процентной ставки и в первом квартале 2022 года она вырастет с нынешних 8,5 процента годовых до девяти процентов, во втором квартале — до 9,25 процента, в четвертом — до 9,5 процента.

J.P. Morgan ожидает роста украинского ВВП на 4,5 процента в 2021 году и на пять процентов в 2022 году. В то же время аналитики холдинга повысили прогноз годовой инфляции до 9,2 процента в 2021 году по сравнению с апрельской оценкой в 9 процентов. В 2022 году ожидается инфляция на уровне 7,8 процента по сравнению 7,3 процента, прогнозируемых в апреле.