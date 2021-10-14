Українка очолила італійський Teatro Comunale Bologna

Всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів стала музичним директором італійського Teatro Comunale Bologna, в якому в різні століття ставили світові прем‘єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді і Ваґнер.

Про це вона написала на своїй сторінці, передає Укрінформ.

Фото: facebook.com/oksana.lyniv

«Знову мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів — в країні, де класична музика має надзвичайну історію, що відчувається в кожному куточку, та є невід’ємною частиною національної культури», — написала Линів.



За її словами, муніципальний театр Болоньї свого часу відкривався в 1763 прем’єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. В різні століття тут поставили світові прем’єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста. На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.

За останніх 50 років в списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена, як Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

Оксана Линів — українська диригентка, народилась у Львівській області. Засновниця та художній керівник фестивалю LvivMozArt, фундаторка і головний диригент Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU. У липні цього року вона стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі в Німеччині, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.