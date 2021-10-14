Ученые из США нашли самый простой способ снизить давление

Специалисты провели исследование с участием 300 человек, средний возраст которых составлял 45 лет. Добровольцам выдали приборы, измеряющие артериальное давление каждые 45 минут. Ночью добровольцы надевали специальные браслеты для оценки эффективности различных стадий сна.

Оказалось, что у тех, кто плохо спал, утром повышалось систолическое артериальное давление. А те, кто ложился спать с высоким давлением и хорошо спал, утром вставали с нормальными показателями.

Ученые подсчитали, что для улучшения самочувствия необходимо спать от семи до девяти часов и лучше ложиться не позднее 23:00, спать в максимальной темноте, выключив все приборы.