США и Израиль изучают «план Б» для Ирана

США и Израиль заявили, что они рассматривают «план Б» в отношениях с Ираном, на случай если Исламская Республика не вернется к переговорам по спасению исторического соглашения по ядерной программе Тегерана 2015 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявили, что их страны начали обсуждать «другие варианты», на случай если Иран отклонит предложение вернуться к соблюдению соглашения, если США вновь присоединятся к нему.

Они не уточнили, в чем могут состоять эти варианты, но, существует широкий спектр недипломатических вариантов, которые могут быть рассмотрены – от усиления санкций до тайных или военных действий.

Восстановление соглашения было приоритетом администрации Байдена, и отказ от этой цели стал бы ударом по ее внешнеполитическим установкам.

Израиль никогда не был участником соглашения, из которого президент Дональд Трамп вывел США в 2018 году.

Блинкен и Лапид выступили с этим заявлением в то время как Иран намекнул на готовность вернуться к непрямым переговорам с США в Вене, но не назвал определенных сроков.

Блинкен повторил, что окно возможностей для возвращения Ирана к соглашению закрывается, но вновь не назвал дату, после которой будет уже слишком поздно.

«Время на исходе, – сказал он. – Мы готовы обратиться к другим вариантам, если Иран не изменит курс, и эти консультации с нашими союзниками и партнерами являются частью этой работы».

«Мы рассмотрим все возможные варианты, чтобы справиться с вызовом, брошенным Ираном, – добавил госсекретарь. – И мы по-прежнему считаем, что дипломатия – самый эффективный способ для этого. Но для дипломатической работы нужны двое, а мы пока не видим готовности Ирана к этому».

Лапид был более прямолинеен, вновь предупредив, что при необходимости Израиль применит военную силу, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

«Бывают моменты, когда страны должны применить силу, чтобы защитить мир от зла, – сказал он. – Если иранцы не поверят в то, что мир серьезно настроен остановить их, они устремятся к бомбе».

Лапид встретился во вторник в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы выразить озабоченность Израиля по поводу возвращения США к соглашению по ядерной программе и повторного снятия санкций против Ирана.