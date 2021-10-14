Рейнольдс «вытер ноги» об Хью Джекмана в его день рождения

Вражда актеров в соцсетях не стихает, но она больше похожа на игру.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман — давние заклятые враги. Но только в соцсетях и в шутку. На самом деле актеры закадычные друзья, которые не пропустят возможности подколоть друг друга.

12 октября Джекману исполнилось 53 года, а потому Рейнольдс уже был готов нанести удар по другу. В своем TikTok актер показал провокационное видео.

Рейнольдс сделал особые носки с портретами Джекмана. Актер заявил, что лучше поздравит с праздником носки, чем своего старого друга.