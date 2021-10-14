Несмотря на скандал и бойкот, церемония «Золотой Глобус» в 2022 году состоится

Источники Deadline сообщили, что «Золотой глобус» всё же состоится в 2022 году, несмотря на разразившийся в прошлом году расовый скандал. Пока что неизвестно, в каком формате пройдёт церемония, однако известно, что HFPA точно почтит заслуги в кинематографе за минувший год.

Правда, возможно, премия не будет транслироваться по телевидению, так как телеканал NBC отказался показывать церемонию после обнародования расследования LA Times.

Напомним, что оно затронуло внутреннюю политику премии. Тогда стало известно, что за последние 20 лет среди нескольких десятков членов так и не появилось ни одного темнокожего/небелого журналиста. Это вызвало обсуждение со стороны медийных личностей и представителей кинобизнеса, в том числе, многие актёры стали бойкотировать премию.

После этого руководство HFPA пообещало изменить ситуацию.

«Мы полностью заинтересованы настроены в том, чтобы членство в нашей организации отражало интересы сообществ по всему миру, любящих кино и телевидение, а также интересы художников, вдохновляющих и образовывающих их. Мы понимаем, что должны расширить количество темнокожий участников, как и участников других непредставленных групп, и мы незамедлительно начнём реализовывать комплекс мер, чтобы достичь этих целей как можно скорее», — говорилось тогда в заявлении HFPA.

Пока что неясно, насколько существенно улучшилась ситуация, но президент Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Хелен Хёне и временный генеральный директор Тодд Боули уже направили письма студиям с условиями отбора будущим номинантов.