Нефть дорожает, Brent стремится к $84 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов возобновили рост после небольшого снижения накануне, однако давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

По состоянию на 8:25 декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,62 до $83,8 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,58 до $81,02 за баррель, сообщает «Финмаркет».

При этом старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос напоминает, что «вчера вечером вышли данные Американского института нефти (API)», которые «указали на довольно сильный недельный прирост запасов нефти за океаном более чем на 5,2 млн баррелей».

«По указанной причине сырьевым „быкам“ сегодня стоит проявлять осторожность», — говорится в обзоре эксперта.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В течение прошлого года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

18 июля 2021 года министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. На заседаниях 1 сентября и 4 октября страны ОПЕК+ решили сохранить этот план наращивания нефтедобычи.