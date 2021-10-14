На раскопках в Явне обнаружен крупнейший в древнем мире центр производства вина

В ходе археологических раскопок, проводимых Израильским управлением древностей в рамках развития города Явне по инициативе Земельного управления Израиля, был обнаружен огромный промышленный комплекс по изготовлению вина времен византийского правления в Земле Израиля — крупнейший в мире такой объект данного исторического периода.
Как показали исследования, около 1500 лет назад город Явне был настоящей «мировой винодельней» — здесь в византийский период действовали большие и хорошо спроектированные промышленные зоны, где действовал настоящий комбинат по производству вина. За два года раскопок археологи обнаружили пять великолепных винных прессов, склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранилось вино, десятки тысяч черепков и целые глиняные амфоры (кувшины). Доступ к производственным помещениям обеспечивала заранее спланированная транспортная сеть.
В древние времена вино было очень популярно как среди взрослых, так и среди детей. Поскольку питьевая вода далеко не всегда была чистой или даже вкусной, вино также использовалось как своего рода «концентрат» для улучшения вкуса или как заменитель питьевой воды. Каждый из обнаруженных в Явне винных прессов занимал площадь около 225 квадратных метров. Вокруг давилен, где работники босыми ногами выжимали из винограда сок, были устроены емкости для брожения, а рядом с ними — два огромных восьмиугольных чана для сбора вина.
Д-р Эли Хаддад, Лиат Надав-Зив и д-р Джон Зелигман, руководители раскопок от имени Управления древностей: «Мы были удивлены, обнаружив здесь целый комбинат для промышленного производства вина. Более того — декоративные ниши в форме раковин, украшавшие винные прессы, указывают на значительное богатство владельцев этого «винного завода». Расчет производственной мощности винных прессов показывает, что ежегодно отсюда продавалось около двух миллионов литров вина — а надо помнить, что весь процесс проходил вручную».
Между прессами были обнаружены четыре больших склада, которые были заводской винодельней. Вино выдерживалось в особых удлиненных амфорах, известных сегодня как «кувшины из Газы». Сами кувшины тоже обжигали прямо на месте в больших печах, и археологи нашли как целые амфоры, так и сотни тысяч их черепков.
«Вино Газы и Ашкелона» считалось в древнем мире весьма качественным брендом, чья репутация распространялась повсюду так. как сегодня «апельсины Яффо» обозначают происхождение и качество продукции из Израиля», — поясняют археологи. Все знали, что это вино — продукта Святой Земли, и все хотели купить его все больше и больше. Вино получило такое название, поскольку продавалось через порты Газы и Ашкелона. До сих в южной части израильской прибрежной равнины мы находили объекты, связанные с виноделием, но теперь, кажется, мы нашли главный центр производства этого престижного вина. Отсюда партии готового товара отправлялись в порты, а затем — по всему Средиземноморскому бассейну».
Интересно, что на раскопках в Явне были обнаружены редкие и еще более древние винные прессы персидского периода, около 2300 лет назад. «В «Мишне» говорится, что после разрушения Иерусалима лидеры уцелевшего еврейского населения перебрались в Явне, и что мудрецы Явне жили в винограднике и изучали Тору. Раскопки показывают непрерывность существования винодельческой промышленности на этом месте на протяжении многих веков», — отмечают исследователи.
По словам Эли Эскозидо, директора Израильского Управления древностей, «раскопки Явне — это грандиозный проект Управления древностей. Они идут на площади в несколько гектаров, с участием сотен рабочих, десятков постоянных сотрудников и экспертов. Постоянно стремясь укрепить свзязь израильского общества со своим наследием, Управление древностей привлекло к раскопкам молодежь и жителей Явне. Наши археологи выполняют священную работу, раскрывая неизвестные главы истории страны, упорно работая в жару и холод. Я приветствую успешное сотрудничество с Земельным управлением Израиля и муниципалитетом Явне».
Leave a Reply