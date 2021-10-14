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В новом «Властелине колец» появятся хоббиты — африканцы Джоан Роулинг выпустила новую долгожданную книгу » На раскопках в Явне обнаружен крупнейший в древнем мире центр производства вина Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority Общий вид раскопок древнего винного завода в Явне. Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority Доктор Джон Зелигман с амфорами для хранения вина.