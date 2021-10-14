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На раскопках в Явне обнаружен крупнейший в древнем мире центр производства вина

Общий вид раскопок древнего винного завода в Явне.

Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority
Общий вид раскопок древнего винного завода в Явне.
Доктор Джон Зелигман с амфорами для хранения вина.

Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority
Доктор Джон Зелигман с амфорами для хранения вина.
14 октября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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