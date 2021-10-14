Крупнейшая в Италии авиакомпания прекращает существование

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia, основанная в 1946 году, прекращает сегодня свое существование из-за банкротства.

Последний рейс Alitalia АZ1586 вылетит из сардинского города Кальяри в четверг в 22:05 (23:05 мск) и доставит в римский международный аэропорт «Фьюмичино» 177 пассажиров, сообщает ПРАЙМ.

С 15 октября ведущим авиаперевозчиком страны станет государственная компания Italia Trasporto Aereo (ITA), которая была создана в октябре прошлого года по решению национального правительства. Принимая это решение, власти вели речь об «инвестиции в будущее» и «перезапуске системы авиатранспорта», подчеркивая, что эта операция призвана поддержать конкурентоспособность национального бизнеса и туризма.

При этом сам факт банкротства Alitalia свидетельствует о провале многолетних попыток итальянского государства, национальных и зарубежных инвесторов спасти знаменитую авиакомпанию. В целом, начиная с 1974 года, государственные финансовые вливания в Alitalia составили около 13 млрд евро.