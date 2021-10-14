Коренные американцы оказались выходцами из Сибири

Широко принятая теория происхождения американских индейцев из Японии подверглась критике в новом научном исследовании. Ученые выяснили, что генетика и биология скелета «просто не совпадают» в общепринятыми представлениями о происхождении индейцев. Судя по всему, они являются выходцами из Сибири.

Сейчас археологи уверены, что коренные американцы мигрировали из Японии около 15 тыс. лет назад. Считается, что они двигались вдоль северного края Тихого океана, пока не достигли северо-западного побережья Северной Америки. Оттуда первые народы рассредоточились по внутренним частям континента и двинулись дальше на юг. Все это произошло менее, чем за 2 тыс. лет.

Теория частично основана на сходстве каменных орудий, сделанных людьми периода Дзёмон и тех, что ученые нашли на территориях, населенных древними американцами. Однако новое исследование, опубликованное в журнале, PaleoAmerica, предполагает иное.

В работе, подготовленной профессором Ричардом Скоттом, одним из ведущих мировых экспертов по изучению человеческих зубов и группой экспертов по генетике человека ледникового периода, проанализированы биология и генетическое кодирование образцов зубов с разных континентов.

Предоставлено: Дж. Ричард Скотт, Университет Невады

«Мы обнаружили, что человеческая биология просто не согласуется с археологической теорией», — заявляет Скотт, ведущий автор исследования. — Мы не оспариваем идею о том, что древние коренные американцы пересекли северо-западное побережье Тихого океана. Только теорию о том, что они произошли от народа дзёмон в Японии».

«Люди периода дзёмон, которые жили в Японии 15 тыс. лет назад вряд ли являются предками коренных американцев. Ни биология скелета, ни генетика не указывают на связь между Японией и Америкой. Наиболее вероятным источником коренного населения Америки является Сибирь» — заключает профессор.

В исследовании ученые применили многомерные статистические методы к большой выборке зубов из Америки, Азии и Тихого океана. Количественное сравнение зубов выявило слабую связь между народом дзёмон и коренными американцами.