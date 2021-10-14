Дрон с ножом спас запутавшегося голубя

Перуанские полицейские спасли голубя с помощью дрона. Птица запуталась лапами в веревке и повисла вниз головой на кабеле, растянутом над городской улицей. Сотрудники полиции привязали к беспилотнику нож, подняли его в воздух и перерезали веревку. Освобожденный голубь смог улететь и вскоре его поймали местные жители, чтобы снять с лап остатки пут. Как только голубь достаточно окрепнет, его снова выпустят. Видеозапись происшествия выложена на сайте Reddit, а его подробностями делится сайт Drone DJ.

Отношения птиц и дронов часто бывают непростыми. Пернатые, испугавшиеся пролетевшего над ними или упавшего беспилотника, могут бросить гнездо, а хищники и врановые сами порой нападают на дроны. Впрочем, иногда использование беспилотников идет птицам на пользу. Например, в прошлом году израильские орнитологи применили мультикоптер, чтобы выкормить птенца белоголового сипа (Gyps fulvus), лишившегося матери. Благодаря пище, которую дрон приносил в гнездо раз в два-четыре дня, юный падальщик успешно встал на крыло.

Еще один случай спасения птицы с помощью дрона произошел в перуанском городе Барранка несколько дней назад. Местные жители обнаружили сизого голубя (Columba livia), лапы которого запутались в веревке, обмотавшейся вокруг натянутого вдоль улицы кабеля. В результате птица повисла вниз головой и не могла улететь, размахивая крыльями и теряя силы. В конце концов она устала и оставила попытки спастись.

Хотя обычно люди относятся к городским голубям с неприязнью, отчаянное положение попавшей в ловушку птицы вызвало сочувствие у жителей Барранки. Однако кабель был протянут слишком высоко, чтобы добраться до него с земли и просто распутать голубя. Прибывшим на место полицейским пришлось воспользоваться альтернативным планом. Они скотчем примотали канцелярский нож к дрону DJI Mini 2, а затем направили устройство к птице. Ориентируясь с помощью камеры на беспилотнике, полицейские аккуратно перерезали веревку, на которой повис голубь.



Другие участники происшествия растянули под кабелем простыню, чтобы поймать падающую птицу — однако та расправила крылья и улетела сразу после того, как дрон перерезал ее путы. Через некоторое время местные жители поймали голубя неподалеку, сняли с его лап остатки веревки и поместили птицу в клетку. Голубя будут кормить и ухаживать за ним, пока он не окрепнет достаточно, чтобы выпустить его на волю.