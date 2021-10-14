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Доходы мировых хакеров оценили в 400 миллионов долларов

Совет национальной безопасности США подсчитал, что доходы хакеров по всему миру, которые использовали вирусы-вымогатели, в 2020 году составил около 400 миллионов долларов. Данные опубликованы на сайте Белого дома.

«Глобальные экономические потери от программ-вымогателей огромны. Платежи в связи с их деятельностью достигли более 400 миллионов долларов в 2020 году по всему миру», — говорится в сообщении. При этом доходы хакеров-вымогателей в первом квартале 2021 года уже превысили 81 миллион долларов. Согласно утверждениям Белого дома, такие атаки направлены против организаций любых размеров и не зависят от того, где они расположены.

В этой связи администрация президента США Джо Байдена заявила, что объединит усилия разных стран по борьбе с хакерскими атаками. Власти США планируют бороться с инфраструктурой кибермошенников, в том числе с финансовой, которая позволяет им получать прибыль и осуществлять преступления. Также Белый дом планирует повысить устойчивость программного обеспечения против программ-вымогателей и пресекать использование криптовалют для отмывания преступных доходов.

В последние несколько месяцев США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. Так, американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп почти в пять миллионов долларов после кибератаки на трубопровод. Деньги с компании требовали, чтобы она смогла вновь получить доступ к своим данным. Компания заплатила хакерам криптовалютой, которую невозможно отследить.

14 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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