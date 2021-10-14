«Датчанин, принявший ислам»: в Норвегии установили личность мужчины, расстрелявшего пять человек из лука

Раскрыта личность мужчины, убившего пять человек и ранившего троих в норвежском городе Конгсберг. Им оказался 37-летний гражданин Дании, пишет газета Aftenposten со ссылкой на заявление полиции и собственные источники.
Мужчина проживает в Конгсберге. Ранее он обратился в ислам, уточнили в полиции.
Напомним, 13 октября в Конгсберге вооруженный луком и стрелами мужчина начал расстреливать прохожих. Он убил пять человек, еще трое, в том числе полицейский, получили ранения. Стрелка задержали.
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