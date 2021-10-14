Доходы мировых хакеров оценили в 400 миллионов долларов Рейнольдс «вытер ноги» об Хью Джекмана в его день рождения » «Датчанин, принявший ислам»: в Норвегии установили личность мужчины, расстрелявшего пять человек из лука Раскрыта личность мужчины, убившего пять человек и ранившего троих в норвежском городе Конгсберг. Им оказался 37-летний гражданин Дании, пишет газета Aftenposten со ссылкой на заявление полиции и собственные источники. Мужчина проживает в Конгсберге. Ранее он обратился в ислам, уточнили в полиции. Напомним, 13 октября в Конгсберге вооруженный луком и стрелами мужчина начал расстреливать прохожих. Он убил пять человек, еще трое, в том числе полицейский, получили ранения. Стрелка задержали.