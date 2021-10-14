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100-летний любитель гольфа назвал причины своего активного долголетия

В Австралии фанат гольфа отметил 100-летний юбилей за игрой и назвал причины своего долголетия. Об этом сообщает ABC News.

Джон Скиппер рассказал, что гольф всегда был его страстью. Он является членом Royal Adelaide Golf Club c 1944 года и за прошедшие 77 лет играл на полях клуба хотя бы раз в неделю. К столетию долгожитель получил поздравительные письма от премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и королевы Елизаветы II.

В годы Второй мировой войны мужчина служил в армии, а позже выучился на врача и всю жизнь проработал гинекологом. На вопрос о секрете долголетия любитель гольфа отвечает, что дело в его хороших генах. «Я жил нормальной жизнью. Но мне очень повезло, потому что я справился со множеством болезней и других проблем со здоровьем», — рассказал Скиппер.

Кроме того, долгожитель сказал, что в жизни важно не только здоровье, но и наличие верных друзей.

14 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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