Жители Германии потребовали компенсации за дорогой газ

«Резкий рост цен на газ сильно ударит по многим муниципалитетам — за счет более высоких затрат на электроэнергию и отопление зданий, а также увеличившихся субсидий для получателей Hartz-IV», — отмечает директор ассоциации городов Герд Ландсберг.

Термин Hartz-IV в Германии означает закон, принятый в 2005 году и ограничивший помощь безработным. Так, пособие по Hartz-IV разделено на два типа, где в первом случае оно касается немцев, которые отработали не менее 12 месяцев в течение последних двух лет, а второе — граждан с достаточно низким уровнем дохода.

Ландсберг считает, что в 2021 году городские муниципалитеты могут недосчитаться 8,5 млрд евро. При этом в 2022 году ситуация может повториться.