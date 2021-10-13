Вуди Харрельсон с дочкой пережили нападение

Скандал случился в баре на крыше отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Вуди Харрельсону не повезло «нарваться» на пьяного и обнаглевшего папарацци.

Харрельсон отдыхал в баре со своей дочерью, когда их, без разрешения, начал фотографировать подпитый мужчина. 60-летний актер сначала вежливо попросил незнакомца удалить снимки, но получил отказ, после чего горе-фотограф напал на артиста.

«Казалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он напал на Харрельсона, пытаясь схватить за шею. Харрельсон нанес сильный удар в ответ. Очевидная самооборона», — NBC сообщил подробности полицейского отчета и показаний свидетеля, ставшего очевидцем драки.

Нападавшего уже опросили прямо в гостиничном номере «Уотергейта». Вскоре ему будут выдвинуты обвинения, после чего имя папарацци раскроют публично, добавили в NBC.