Виктория Бекхэм раскрыла секрет долгого и счастливого брака с мужем

Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году, а в июле 2021 года отметили 22-ю годовщину своего союза. За это время они стали родителями четверых детей. Во время программы речь зашла о том, как паре удалось оставаться вместе столько лет.

«О господи, супружеская мудрость, наверное. Я не знаю. Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он [Дэвид] просто замечательный отец и муж», — сказала Виктория.

Виктория и Дэвид продолжают дарить друг другу трогательные подарки и часто пишут признания в любви в социальных сетях. «Я люблю тебя, Дэвид. Ты — шикарный муж», — написала Бекхэм недавно.

В эфире она ответила и на вопрос о возможном возвращении на сцену. «Успех Spice Girls был грандиозен… Но я думаю, что времена моей карьеры как певицы остались позади», — отметила Бекхэм.