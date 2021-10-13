 
 
  »

В Польше допустили штраф для «Газпрома» из-за «газовой войны»

Евросоюз может оштрафовать российский «Газпром» из-за роста цен на газ. Такую возможность допустил польский эксперт Войцех Якубик в эфире Radio Maryja.

Также Еврокомиссия (ЕК), по его словам, может предложить ряд решений для защиты ЕС от злоупотреблений.

«Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, «Газпромом»», — заявил он.

Специалист добавил, что ранее ЕК уже оштрафовала Google и Facebook, при этом к «Газпрому» относилась снисходительно.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в четыре раза. 6 октября стоимость топлива превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, однако 7 октября цены на газ упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

13 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  