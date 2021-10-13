 
«  
  »

В Израиле запущен эксперимент по доставке еды и лекарств дронами

В Израиле запущен эксперимент по доставке еды и лекарств дронами

В центральном Израиле стартовал эксперимент по доставке еды и лекарств при помощи дронов. Власти решили расширить испытания пилотной программы, в ходе которых в течение двух недель будут организованы сотни тестовых полетов над жилыми зонами, сообщает издание Haaretz.

Испытания доставки при помощи дронов начались в марте в городе Хадера. А начиная с этой недели, программу расширили до окраин Тель-Авива, Герцлии и Рамат-ха-Шарона. В рамках тестирования осуществляется доставка предметов первой необходимости: продуктов питания, лекарств. При этом беспилотники не будут заносить товары прямо домой – заказчику необходимо будет забрать их в специально обозначенной зоне приземления.

За время испытаний в Израиле было выполнено около 6,3 тыс полетов. В 2020 году дроны использовали для сброса лекарств и тестов на COVID-19, в основном получателями были медицинские центры.

В ближайшие недели планируется организовать около трех тыс. рейсов, около сотни ежедневно. Полеты будут проходить только при ясной погоде.

Источник: mir24.tv

13 октября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  