В Израиле запущен эксперимент по доставке еды и лекарств дронами

В центральном Израиле стартовал эксперимент по доставке еды и лекарств при помощи дронов. Власти решили расширить испытания пилотной программы, в ходе которых в течение двух недель будут организованы сотни тестовых полетов над жилыми зонами, сообщает издание Haaretz.

За время испытаний в Израиле было выполнено около 6,3 тыс полетов. В 2020 году дроны использовали для сброса лекарств и тестов на COVID-19, в основном получателями были медицинские центры.

В ближайшие недели планируется организовать около трех тыс. рейсов, около сотни ежедневно. Полеты будут проходить только при ясной погоде.

Источник: mir24.tv