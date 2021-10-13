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В Иорданской долине вырос финик рекордных размеров

"Такого еще не было": в Иорданской долине вырос финик рекордных размеров
Фермер из мошава Томер в Иорданской долине выращивает финики, в том числе особый сорт под названием «Бонбоньера» (конфета). К его удивлению, один из фиников достиг необычайно больших размеров, примерно в два раза больше, чем средний финик, сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

Финик «Меджул» из сорта «Бонбоньера», достигший рекордных 77 граммов (средний вес больших фиников «Меджул» составляет около 30 граммов), вырос на ферме 46-летнего Тамира Коэна. «Менеджер упаковочной фабрики взволнованно подбежал ко мне с фиником и показал его. Мы его взвесили и были поражены. Мы никогда не видели такого гиганта», – рассказывает Тамир.

По словам фермера, стоимость выращивания плодов этого особого сорта очень высока. Коэн сказал, что рабочие в саду собирают финики с дерева вручную – один за другим. Кроме того, они должны обрабатывать этот конкретный сорт в быстром темпе, потому что финики не устойчивы к комнатной температуре в течение длительного времени и должны все время находиться в морозильной камере.

Ноам Вайслер, директор Центра исследований и развития в Иорданской долине отметил, что уникальные условия в регионе позволяют выращивать особый сорт «Меджул», поскольку территория находится между влажным и засушливым климатом. «Мы в Иорданской долине поставляем около 500 тонн «Бонбоньеры» в год, и в общей сложности мы п

13 октября, 2021 | Category: Израиль, Новости
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