Украина впервые импортировала яйца из Беларуси

Об этом заявил исполнительный директор «Союза птицеводов Украины» Сергей Карпенко.

Он напомнил, что отрасль птицеводства убыточна уже два года, и последствия этого для рынка вопиющие.

«Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более 9 предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 млн голов, — отметил он. — Производство мяса птицы сократилось на 40 тыс. т с начала года. Производство яиц — на 3 млрд штук, что составляет четверть от объема производства в 2020 г.».

По его словам, сегодня уже понятно, что снижение цен на корма, даже с рекордным урожаем, не состоится.

«Мы видим цены на электроэнергию, газ… Есть у государства основания повышать уровень налогообложения в таких условиях? Понятно, что нет — это лишь углубит кризис», — подчеркнул он относительно исключения птицеводов из перечня плательщиков единого налога IV группы, предусмотренного законопроектом №5600 .

Возможности по повышению цен на внутреннем и внешнем рынках у производителей достаточно ограничены. Но, по прогнозу Сергея Карпенко, продукция птицеводства будет дорожать.

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