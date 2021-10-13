Украина и Евросоюз объявили Россию стороной конфликта в Донбассе

Украина и Евросоюз в совместном заявлении объявили Россию стороной конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс — Украина».

Зеленский заявил, что одной из ключевых тем открывшегося в Киеве саммита Украина — ЕС стала «координация шагов для достижения мира» в Донбассе. Он напомнил, что накануне разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский на брифинге.

В 23-м саммите Украина — ЕС участвуют президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны уже подписали соглашение об общем авиапространстве.