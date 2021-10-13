Трамп сбросил 11 килограммов и раскрыл секрет похудения

Бывший президент США Дональд Трамп сбросил 11 килограммов после того, как сложил полномочия и уехал из Белого дома. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Twitter-аккаунте канала.

В интервью от 10 октября Миллер отметил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».

Также Миллер добавил, что на улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.

Осмотр Дональда Трампа в июне 2020 года показал, что он весит 110 килограммов. По мнению врачей, если учесть его рост, это является признаком ожирения.