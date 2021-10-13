Фильм «Двойная жизнь Вероники» покажут в украинских кинотеатрах Бездепозитные бонусы при игре — это выгодно » «Стоит ли дальше жить»: Микки Рурк хочет покинуть родную Америку Актер не хочет жить в Соединенных Штатах. Скандальный актер Микки Рурк в беседе с журналистами поделился своими переживаниями и опасениями. Прежде всего артист не уверен, что хочет и дальше жить в США. «Моя страна сегодня настолько разобщена, в ней настолько много ненависти и гнева. Это… Это очень тяжело говорить. Я тут недавно задумал купить дом в Нью-Йорке, но я смотрю вокруг и уже не понимаю, стоит ли дальше оставаться жить в этой стране», — рассказал Рурк. Жалуется актер и на современного зрителя, который хочет «жрать» блокбастеры, а не серьезное кино. «Люди хотят чего-нибудь эскапистского, им „Форсаж“ подавай. Они хотят прийти в кинотеатр и на это время забыть о том, что реально происходит в мире. Хотят перестать думать, что где-то совсем рядом пожары, глобальное потепление, исчезающие виды животных и растений, вымирающие белые медведи, вырубленные леса, тающие ледники, поднимающийся уровень воды в мировом океане», — цитируют Рурка СМИ