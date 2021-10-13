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Синди Кроуфорд высмеяли из-за детского фото

Модель Синди Кроуфорд вынуждена была отбиваться от насмешек хейтеров из-за архивных фото. Знаменитость решила показать публике, какой была в школьные годы. Кроуфорд созналась, что в детстве мечтала быть учителем, а затем появилось желание стать физиком-ядерщиком.

Синди выросла и очень изменилась, но уяснила одно: в любой ситуации важно любить себя и быть верной принципам.

«Напомните всем девушкам в своей жизни, что они способны на все, если поддерживают друг друга», — завила она.

В комментариях фанаты стали насмехаться над знаменитостью.

«Щеки в кадр не влезают», «Легко говорить, когда столько пластики», «Любить себя — это точно не про вас», — злорадствовали хейтеры.

13 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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