Синди Кроуфорд высмеяли из-за детского фото

Модель Синди Кроуфорд вынуждена была отбиваться от насмешек хейтеров из-за архивных фото. Знаменитость решила показать публике, какой была в школьные годы. Кроуфорд созналась, что в детстве мечтала быть учителем, а затем появилось желание стать физиком-ядерщиком.

Синди выросла и очень изменилась, но уяснила одно: в любой ситуации важно любить себя и быть верной принципам.

«Напомните всем девушкам в своей жизни, что они способны на все, если поддерживают друг друга», — завила она.

В комментариях фанаты стали насмехаться над знаменитостью.