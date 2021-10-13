«Съедают гвоздь за три дня»: обнаружены бактерии, пожирающие металл

Чилийский ученый Надак Реалес рассказала о бактериях-пожирателях металлов. По ее словам, они могут съесть гвоздь всего за три дня, сообщает сайт Phys.org.

Специалист сосредоточилась на окисляющих железо бактериях под названием Leptospirillum. Их она извлекла из гейзеров Татио, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем моря. Эти бактерии могут выживать в кислой среде.

По словам Реалес, сначала им требовалось два месяца, чтобы разрушить гвоздь, однако когда они «голодали», процесс ускорялся. В итоге в течение двух лет бактерии «научились» поедать гвоздь всего за три дня.

Эксперт уверена, что микроорганизмы, питающиеся металлами, могут помочь в борьбе с промышленным загрязнением окружающей среды.