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Продюсеры сменили ориентацию Супермену

Супермен на экране — брутальный мачо, избивающий преступников и устраивающий разборки с самим Бэтменом. Супермен в DC Comics — щуплый подросток, «решающий» проблемы климатического кризиса и коррупции.

Девятого ноября дебютирует пятый выпуск комикса Superman: Son of Kal-El, в котором публика увидит наследника Кларка Кента за работой. К 17-летнему Джону перешла мантия отца после событий кроссовера Future State, потому теперь он волен сам выбирать свою судьбу. И половых партнеров — тоже.

По сюжету комикса, у Джонатана Кента завяжутся отношения с активистом-журналистом Джеем Накамурой, и уже даже есть фото, на котором юноши сливаются в жарком поцелуе, который предлагает посмотреть издание IGN.

Видимо, теперь лишь вопрос времени, когда экранного Супермена Генри Кавилла в киновселенной DC заменят на актера помоложе, который будет ходить под ручку со своим бойфрендом.

13 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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