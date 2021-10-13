Под Берлином неонациста похоронили перед надгробием еврейского ученого

Руководство кладбища близ Берлина заявил, что сделало ошибку, позволив похоронить прах отрицателя Холокоста рядом с могилой музыковеда еврейского происхождения

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Guardian.

48-летний неонацист Генри Хафенмаер был похоронен на кладбище Штансдорф в Бранденбурге. На церемонии присутствовали известные правые экстремисты.

Хафенмаер был осужден за серию антисемитских писем в государственные учреждения, в которых Холокост описывался как «ложь». Фотографии захоронения показывают, что урна Хафенмаера была похоронена на участке захоронения перед надгробием еврейского ученого Макса Фридлендера, певца и музыковеда умершего в 1934 году.

При погребении надгробие Фридлендера было покрыто черной тканью и табличкой с именем Хафенмаера и цитатой из Иоанна 8:32: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Евангельская церковь, которая управляет кладбищем, заявила, что останки Фридлендера кремировали, но его надгробие остается стоять, потому что оно внесено в список памятников.

Церковь признала, что неправильно оценила ситуацию и собирается переместить урну с прахом неонациста в другое место.