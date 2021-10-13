МВФ резко понизил прогнозы темпов роста мировой экономики и экономики США Под Берлином неонациста похоронили перед надгробием еврейского ученого » Оригинальное аниме «Ковбой Бибоп» выйдет на Netflix по всему миру 21 октября Оригинальное аниме «Ковбой Бибоп» выйдет на Netflix по всему миру 21 октября. А в японском дубляже игрового сериала по нему к своим ролям вернутся актёры озвучки из анимационного шоу. О покупке прав на показ аниме «Ковбой Бибоп» в Netflix сообщили за несколько недель до релиза игрового сериала по нему.

В онлайн-кинотеатры станут доступны все 26 эпизодов анимационного шоу. На каких языках оно будет доступно, не уточняется. Также Netflix объявил, что в японском дубляже сериала по аниме вернутся почти все актёры озвучки из анимационного шоу — из главных героев сменился только актёр Джета Блэка: Унсё Исидзука сменит Тайтэн Кусуноки (Ёсимура из «Токийский гуль»).