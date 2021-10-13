Очільник Пентагону відвідає Україну наступного тижня

Міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Україну в рамках візиту до Європи наступного тижня. Про це під час брифінгу для преси повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Остін відвідає Грузію, Україну та Румунію «а також завершить цей важливий візит зустріччю з союзниками та партнерами в Брюсселі на засіданні міністрів оборони країн НАТО», заявив Кірбі.

Речник пообіцяв надати більше інформації про візит у наступні декілька днів.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня в Україну прибув перший вантаж американського бойового спорядження та засобів військової допомоги, які Білий дім направив Києву в серпні. Тоді президент Джо Байден погодив виділення Україні додаткових 60 мільйонів доларів військової допомоги.

Серед нового вантажу — медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, повідомили в Міністерстві оборони України. Планується, що вантажі надійдуть декількома партіями. Перша з них прибула до міжнародного аеропорту «Бориспіль» 10 жовтня.

“Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами”, — прокоментували в Міноборони України.

Нагадаємо, наприкінці серпня США пообіцяли надати Україні додаткові 60 мільйонів військової допомоги. В адміністрації Байдена заявили, що це було необхідним через “значне зростання військової активності Росії вздовж кордонів України”, а також через порушення режиму тиші та інші провокації.