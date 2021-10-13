МВФ резко понизил прогнозы темпов роста мировой экономики и экономики США

ВАШИНГТОН – Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса замедляется, а риски возникновения новых проблем в здравоохранении возрастают, предупредил Международный валютный фонд.

МВФ понизил прогнозы роста американской экономики, крупнейшей экономики мира, на 2021 год до 6 процентов, то есть на один процентный пункт.

Это самое значительное снижение среди стран «Большой семерки».

По оценкам МВФ, снижение темпов роста в США отражает сбои в цепи поставок потребительских товаров из иностранных портов и замедление потребительских расходов, на которые приходится 70 процентов американской экономики.

В целом МВФ ожидает, что мировая экономика вырастет на 5,9 процента в этом году, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с июльским прогнозом.

Прогноз роста на 4,9 процента на следующий год остается неизменным.

В фонде отметили, что стремительное распространение штамма «дельта» и угроза новых вариантов коронавируса «усилили неопределенность в отношении того, как быстро можно справиться с пандемией».