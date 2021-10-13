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Меган Фокс больше не брюнетка

Меган Фокс больше не брюнетка

Голливудская актриса Меган Фокс кардинально изменила свой имидж.

Актриса покрасила волосы в другой цвет. Сейчас Меган не брюнетка, а блондинка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала соответствующее фото.

«Вот так выглядит дочь дьявола», — подписала пост актриса.

К слову, на такие изменения Меган решилась ради съемок в фильме «Джонни и Клайд». В ленте актриса сыграет роль криминального авторитета, на которого охотятся серийные убийцы.

Планируется, что фильм выйдет на большие экраны весной 2022 года.

13 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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