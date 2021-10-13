Мадонна обвинила мужчин в плохих фильмах о себе

Певица и актриса Мадонна обвинила мужчин в плохих фильмах о себе. Возможно она имела в виду своего бывшего супруга — считают поклонники.

Мадонна стала гостьей The Tonight Show, где пообщалась с известным ведущим Джимми Фэллоном. Речь зашла о байопиках, посвященных поп-диве.

Мадонна призналась, что с фильмами ей не везло дважды — они были плоскими и глупыми. Корень проблемы певица видит в том, что сценарии писали мужчины, а не женщины.