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Мадонна обвинила мужчин в плохих фильмах о себе

Певица и актриса Мадонна обвинила мужчин в плохих фильмах о себе. Возможно она имела в виду своего бывшего супруга — считают поклонники.

Мадонна стала гостьей The Tonight Show, где пообщалась с известным ведущим Джимми Фэллоном. Речь зашла о байопиках, посвященных поп-диве.

Мадонна призналась, что с фильмами ей не везло дважды — они были плоскими и глупыми. Корень проблемы певица видит в том, что сценарии писали мужчины, а не женщины.

«Студия Universal однажды прислала мне сценарий, будто хотела моего благословения. Это была самая отвратительная и поверхностная чушь, которую я читала. Не буду называть имен, но сценарий писал женоненавистник. Такое случалось два раза, мне приходилось звонить руководителям студий и моим агентам. Я угрожала им и обещала, что буду протестовать под стенами студии, если они начнут это снимать», — рассказала Мадонна.

13 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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