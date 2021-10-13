Фильм «Двойная жизнь Вероники» покажут в украинских кинотеатрах

С 27 октября украинских зрителей ждут кинотеатральные показы знаменитой ленты «Двойная жизнь Вероники«. В 2021 году одновременно отмечаются 30-летие картины и 80-летие со дня рождения ее режиссера – признанного мастера европейского кинематографа Кшиштофа Кеслёвского. Именно этому и приурочен выход фильма.

Кшиштоф Кеслёвский – выдающийся польский кинорежиссер и сценарист, создатель фильмов «Аматор», «Случай» и трилогии «Три цвета», обладатель «Серебряного медведя» Берлинале, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». Музыкальная мелодрама «Двойная жизнь Вероники» стала для режиссера первым международным проектом, снятым не только в Польше.

Сюжет ленты разворачивается вокруг двух очень похожих девушек с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, которая, имея хороший голос, начинает выступать на сцене. Во Франции живет другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить свое желание, и она с головой окунается в радости любви… Их обоих связывает нечто незримое: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продолжит ее жизнь…

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 1991 году, где работа была отмечена тремя наградами: За лучшую игру актрисы (Ирен Жакоб), от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и от экуменического жюри.

Картина входит в такие престижные рейтинги как «1001 фильм, который вы должны посмотреть за свою жизнь» и «500 лучших фильмов по версии журнала Empire». Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 83%, а на сайте Metacritic – 86 баллов.

Кинотеатральные показы фильма «Двойная жизнь Вероники» пройдут в крупных городах Украины с 27 октября. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Релиз является продолжением серии киноклассики в украинских кинотеатрах от компании «Артхаус Трафик» (в этом году она выпускала в прокат «Шербурские зонтики» Жака Деми, «Чунгкингский экспресс» и «Любовное настроение» Вонга Карвая и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана).