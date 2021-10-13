Джессика Честейн «захватила» красную дорожку в Нью-Йорке

44-летняя актриса Джессика Честейн умудрилась стать королевой красной дорожки на показе мини-сериала «Сцены из супружеской жизни». Перед публикой обладательница «Золотого глобуса» появилась в откровенном платье, выгодно обнажающем плечи.

В полном восторге наравне с коллегами Честейн осталась и стилист Мария Синебрюхова. В эксклюзивном комментарии для PopCornNews эксперт заявила: Джессика выбрала отличный способ, чтобы показать достоинства своей фигуры.

«Топы, юбки и платья с вырезами — главный тренд 2021 года и лучший способ выглядеть изящно, смело и привлекательно. Вырезы были в тренде уже давно — их мы помним еще по ковровым дорожкам 2010-х. Но свежая интерпретация тренда — это отличный способ обнажиться, если вы не хотите выглядеть чересчур откровенно», — подметила Мария.

По словам стилиста, последний год дизайнеры смело реанимируют тренды нулевых и 2010-х и делают их более современными и подходящими для новых реалий. На этот раз бренды остановились на нейтральных тонах и простых тканях, сделав фигурные вырезы главным акцентом наряда. Больше всего с тенденцией экспериментировали Chloé, представив затейливые геометричные детали на топах, а также трендсеттеры Khaite и Brandon Maxwell.