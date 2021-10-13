Дженнифер Энистон «Друзей» трогательно поздравила шумного и пушистого друга

У Дженнифер Энистон нет мужа и детей. Их она пытается компенсировать четвероногими друзьями. Ровно год назад в ее доме появился симпатичный лабрадор.

В своем Instagram звезда «Друзей» показала, как за 12 месяцев ее щенок превратился в настоящего взрослого красавца. Энистон пожаловалась, что иногда Лорд Честерфилд все же доставляет ей проблемы.