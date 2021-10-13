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Дженнифер Энистон «Друзей» трогательно поздравила шумного и пушистого друга

Дженнифер Энистон не жалеет о решении завести четвероногого компаньона.

«Один год»: звезда «Друзей» трогательно поздравила шумного и пушистого друга

У Дженнифер Энистон нет мужа и детей. Их она пытается компенсировать четвероногими друзьями. Ровно год назад в ее доме появился симпатичный лабрадор.

В своем Instagram звезда «Друзей» показала, как за 12 месяцев ее щенок превратился в настоящего взрослого красавца. Энистон пожаловалась, что иногда Лорд Честерфилд все же доставляет ей проблемы.

«Один год с моим милым, ласковым и разговорчивым, я бы сказала (лает просто так), приятным и не таким уж и маленьким Лордом Честерфилдом», — написала Энистон под снимками.

13 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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