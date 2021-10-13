Disney заработала два миллиарда долларов — дольше других кинокомпаний

Компания Disney стала первой, которой удалось в 2021 году достичь важного рубежа — двух миллиардов долларов в мировом прокате.

Наиболее успешными проектами оказались «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» (401,6 миллиона долларов), «Черная Вдова» (379 миллионов долларов), «Персонаж» (327 миллионов долларов), «Круэлла» (233 миллиона долларов), «Круиз по джунглям» (212 миллионов долларов), «Райя и последний дракон» (130 миллионов долларов) и «Душа» (105 миллионов долларов).

Отметим, что у компании еще есть несколько перспективных фильмов, который будут выпущены до конца 2021 года. В том числе, экранизации комиксов Marvel — «Вечные» и «Человек-Паук 3: нет пути домой», а также новая версия мюзикла «Вестсайдская история», которую сняла принадлежащая Disney студия Fox.